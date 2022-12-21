محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الخميس بسبب سوء الطقس

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان عاجل منذ قليل، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غدًا الخميس 22 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.