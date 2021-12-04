محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب عدم استقرار الطقس

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد فى جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وعقب قرار محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة غدًا، وبعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد ، تقرر تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤهما غدًا وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من بعد غد وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم.

جاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وتأتي تلك الإجراءات لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

ومن جانبه؛ أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.