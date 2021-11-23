الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية غدا

بعد التصدي للآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة أمس
مها يونس 7:15 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 7:15 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وانتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

اقرأ أيضا  تعطيل الدراسة في الفترة المسائية بمدارس الإسكندرية اليوم الإثنين

ومن جهته أوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

اقرأ أيضا  فرق الطوارئ تواصل رفع تراكمات مياه الأمطار بأحياء مرسى مطروح

كانت مدينة الإسكندرية قد تعرضت امس لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وأسفرت التغيرات المناخية المفاجئة عن رفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني كل في نطاقه لمتابعة السيطرة على الوضع ورصد حالة الشارع أول بأول.

اقرأ أيضا  إزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ

وعلى إثر ذلك تم تعطيل الدراسة أمس الاثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون)، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية اليوم الثلاثاء الموافق، للحفاظ على سلامة المواطنين وتعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، إضافة إلى قرار تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية أيضاً الأحد الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

محافظ البحيرة: تجديد ورصف الطرق والشوارع الداخلية بحوش عيسى

السيد فؤاد 5:18 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«الإسكندرية لتداول الحاويات» تسجل 238.4 ألف حاوية في 4 أشهر

السيد فؤاد 3:17 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

إصلاح أعطال كابلات الإنارة بالإسكندرية جراء أضرار نوة المكنسة

مها يونس 2:53 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية يوضح أسباب زيادة كميات المياه في الشوارع

المال - خاص 12:38 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية: الأمطار التي سقطت كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية وخارج إرادتنا

المال - خاص 12:29 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية : أي حد مضار من الأمطار يشرفنا في المكتب ونشوف نقدر نعمل إيه

المال - خاص 12:17 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21