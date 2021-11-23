محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية غدا

بعد التصدي للآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة أمس

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وانتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غداً الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

ومن جهته أوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

كانت مدينة الإسكندرية قد تعرضت امس لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وأسفرت التغيرات المناخية المفاجئة عن رفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني كل في نطاقه لمتابعة السيطرة على الوضع ورصد حالة الشارع أول بأول.

وعلى إثر ذلك تم تعطيل الدراسة أمس الاثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون)، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية اليوم الثلاثاء الموافق، للحفاظ على سلامة المواطنين وتعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، إضافة إلى قرار تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية أيضاً الأحد الماضي.