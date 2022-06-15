محافظ الإسكندرية يعتمد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لإعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية المزمع تنفيذها خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وكذلك الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وعلى هامش الاجتماع؛ شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء على ضرورة رفع الجاهزية بكافة القطاعات مع بدء موسم الصيف ، مشيراً إلى رفع حالة الطوارىء للتعامل مع كافة الضغوط على الخدمات الفترة القادمة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات لتكثيف حملات الإنضباط المفاجئة، والرقابة المستمرة على جميع الخدمات والملفات، وكذلك التواجد الميداني بين المواطنين للوقوف على مدى الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مشددا أن تطبيق القانون فوق الجميع ولن نسمح بأي تقصير في حق الدولة أو حق المواطن.

ووفقا للمحافظ، سيتم إتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله.