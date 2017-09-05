محافظ الإسكندرية يعتمد مخطط النهضة الصناعية

مها يونس: عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا لاعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية أول، بحضور اللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول، ومديرة الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة، وذلك في إطار دفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية للمحافظة.

مها يونس:

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا لاعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية أول، بحضور اللواء أحمد بسيوني رئيس حي العامرية أول، ومديرة الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة، وذلك في إطار دفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية للمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس حي العامرية أول ومديرة التخطيط بسرعة إنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج شهادات الصلاحية لاعتماد الخريطة التفصيلية، والبدء الفوري بالعمل بها.

وأكد أن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة من شأنه تحقيق طفرة استثمارية وتنموية في غرب الإسكندرية، وتشجيع الاستثمارات وجذبها لتحقيق التنمية الشاملة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية خاصة في منطقة غرب وهو ما يعد قاطرة التنمية بالإسكندرية.

وأوضح سلطان أن المحافظة بصدد دراسة كل المساحات والمواقع التي يمكن الاستفادة منها واستخدامها، مشيرا إلى أن زيادة الحيز العمراني والتوسع في غرب الإسكندرية هو مستقبل الإسكندرية لخلق فرص عمل وفرص استثمارية صناعية، وبناء جسر ثقة قوي بين المواطن والدولة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي لدعم الاستثمار.