محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، ليقبل بحد أدنى بمجموع 215 درجة.

جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأضاف المحافظ أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد على كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الإلتزام بالتوزيع الجغرافي.