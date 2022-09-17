محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوي العام بمجموع 210 درجات

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات، وذلك بحسب الفراغات والكثافات المتاحة في بعض الإدارات.

جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

واعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2022/ 2023 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات وطلبات أولياء الأمور.

كما اعتمد المحافظ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ) بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة على أن يكون التقديم متاحا للطلاب من خلال الرابط التالي

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