محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني (بالأرقام)

لعام 2023 / 2024

محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني (بالأرقام)
مها يونس

مها يونس

2:47 م, الأحد, 6 أغسطس 23

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسى 2023 / 2024 بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج ) نظام الثلاث سنوات.

جاء ذلك بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج .

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg

مها يونس

مها يونس

2:47 م, الأحد, 6 أغسطس 23