محافظ الإسكندرية يعتمد الخريطة 11 لمنطقة النهضة الصناعية

مها يونس أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا باعتماد الخريطة رقم (11) لمنطقة النهضة الصناعية بحي العامرية أول، والواردة بالخرائط المساحية أرقام ( 919,5 / 501,75 ) بمقياس رسم 1 / 1000، على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وعلي جميع الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.

مها يونس



أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا باعتماد الخريطة رقم (11) لمنطقة النهضة الصناعية بحي العامرية أول، والواردة بالخرائط المساحية أرقام ( 919,5 / 501,75 ) بمقياس رسم 1 / 1000، على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وعلي جميع الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.

وأرجع المحافظ اعتماد الخريطة لمنطقة النهضة، إلى مساهمتها في حل الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وستؤدى إلى تحقيق طفرة استثمارية وتنموية في غرب الإسكندرية، وتشجيع الاستثمارات وجذبها لتحقيق التنمية الشاملة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب وهو ما يعد قاطرة التنمية بالمحافظة.