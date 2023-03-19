محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة «رؤية» لإتاحة «منيو» المطاعم والكافيهات بلغة برايل

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة ( رؤية ) التي تعمل على توفير قائمة طعام (منيو) بالمطاعم والكافيهات بلغة برايل حتى يتمكن أي كفيف من مرتادي المطاعم والكافيهات من الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى مرافق عند تحديد طلبهم من المأكولات والمشروبات.

وأشاد الشريف بالمبادرة لما لها من طابع إنساني رائع، مؤكدا أن المحافظة تدعم ذوي الهمم وتعمل جاهدة على توفير كافة احتياجاتهم بالإضافة إلى محاولة دمجهم في المجتمع كأي فرد.

وكرم المحافظ، هبة توفيق، صاحبة فكرة مبادرة “رؤية”، مثمنا فكرة المبادرة التي تهدف إلى دمج المكفوفين في المجتمع كغيرهم بشكل فعال.

وعلى الصعيد ذاته؛ أوضح محافظ الإسكندرية أنه عند مرور فريق عمل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على المنشآت (مطاعم وكافتريات) فوجئوا بموافقة وترحيب شديد من أصحاب المنشآت، حيث وافق نحو ٧٦ منشأة خلال اليومين السابقين على بدء تطبيق المبادرة بالإضافة إلى تقديم قيمة خصم ٢٥% للمكفوفين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المنشآت التي ستطبق المبادرة من خلال الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف https://m.facebook.com/Alexandria.tourism1