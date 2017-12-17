محافظ الإسكندرية يطلب 1.2 مليار جنيه لمشروعات الطرق

مها يونس تقدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية بمذكرة لمجلس الوزراء، يطلب من خلالها تدبير اعتماد مالى قيمته 1.2 مليار جنيه، لتغطية احتياجات قطاع الطرق بالمحافظة، وخاصة حين أن الاعتماد المالى المرصود للمشروعات لم يُغط الاحتياجات الفعلية. فى هذا الصدد، قال المهندس سيد محمد السيد، وكيل وزارة الطر

مها يونس

تقدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية بمذكرة لمجلس الوزراء، يطلب من خلالها تدبير اعتماد مالى قيمته 1.2 مليار جنيه، لتغطية احتياجات قطاع الطرق بالمحافظة، وخاصة حين أن الاعتماد المالى المرصود للمشروعات لم يُغط الاحتياجات الفعلية.

فى هذا الصدد، قال المهندس سيد محمد السيد، وكيل وزارة الطرق والنقل بالإسكندرية، لـ”المال”، ان المحافظة طلبت تدبير الـ 1.2 مليار جنيه، خلال عامين، بحسب الطلب المُرفق لرئيس الوزراء، لاستيفاء مشروعات الطرق المطلوبة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق إلى أن المديرية تعمل حالياً فى إطار الاعتماد المالى الذى تم رصده للخطة الإستثمارية للعام الجارى بقيمة 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى التمويل الذاتى من قبل ديوان المحافظة والبالغ 24 مليون جنيه، ليصل إجمالى الاعتمادات المالية للعام الحالى 60 مليون جنيه، موضحاً أن محافظ الإسكندرية طلبت مؤخراً ضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء أزمة الحفر والمطبات بشوارع الثغر بشكل نهائى.

قال وكيل الوزارة إن تكلفة الخامات وفروق أسعار الخدمات المُقدمة من المرافق بالمحافظة، أرجأت الانتهاء من رصف طريق السد العالى إلى مارس 2018 بدلاً من يونيو الماضى مؤكداً أن المرافق بدأت الأعمال حالياً فى قطاع التحويلات بالطريق من جديد.

وكان طريق السد العالى بمنطقة وادى القمر والذى يُنفذ على نفقة شركات البترول باعتماد مالى قيمته 34 مليون جنيه لحساب المحافظة، واجه بعض العقبات كانت أبرزها تعيين رئيس جديد لشركة الإسكندرية للبترول مما أربك أعمال المشروع.

وبحسب وكيل وزارة الطرق، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطريق السد العالى “وادى القمر” بمحافظة الإسكندرية بنسبة %100 بالاتجاه الغربى، وجارٍ العمل حالياً على الاتجاه الشرقى، مؤكداً أن التطوير شهد توسيع الطريق وتأسيس البنية التحتية، وإزالة الطبقات السطحية من الطريق، وتنفيذ أعمال الإحلال للتربة، بداية من البوابة الرئيسية لشركة أسمنت بورتلاند، امتدادًا لوصلة الطريق الدولى بالحارة الغربية بطول 450 م طولى، ومن أمام شركة إنربك حتى كوبرى المحور 1100 م طولى، وعمل طبقات الأسفلت لهذا الجزء.

يُشار إلى أن مشروع التطوير يخدم منطقة وادى القمر ومثلث الشركات، ويبلغ طوله 2100 متر، بواقع 4 حارات، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادى القمر إلى الطريق الصحراوى والعكس، ويشمل المشروع عمل شبكة شنايش، وتوسعة الحارة الغربية، وإعادة تأسيس طبقات الطريق ليتحمل مرور السيارات الثقيلة المُحملة الخارجة من ميناء الدخيلة متجه إلى الصحراوى والمحور.

من ناحية أخرى، أشار المهندس سيد محمد، وكيل وازرة الطرق والنقل بالإسكندرية، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء «جسم» كوبرى الدخيلة الجديد، والذى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلية، وجارٍ التشطيبات النهائية التى تشمل إنارته وتخطيط الأسفلت بالدهانات، والذى تم البدء فى أعماله خلال عام 2014، باستثمارات بلغت نحو 370 مليون جنيه بتمويل ذاتى من قبل هيئة ميناء الدخيلة، وبتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.

ويستهدف المشروع نقل حركة الشاحنات من داخل الميناء إلى الطريق الدولى الساحلى مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل، وتؤدى إلى حوادث يومية، فضلاً عن تسببه فى توقف المرور تمامًا فى مناطق “الدخيلة والبيطاش بالعجمي”، كما يستهدف رفع حركة النقل من 3500 شاحنة يوميًّا إلى 5000 شاحنة خلال 3 سنوات.

وقال وكيل الوزارة، تم الانتهاء أيضاً من أعمال كوبرى 54 بنسبة %60، والذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى “محور التعمير”، والذى يُعَد موازياً لكوبرى ميناء الدخيلة بذات الإتجاه، ويستهدف ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، باستثمارات تصل لـ330 مليون جنيه، ويستهدف أيضاً نقل البضائع عن طريق النقل الثقيل من داخل الميناء للطريق الدولى مباشرة دون الدخول بالكتلة السكانية غرب الإسكندرية.

وتتمثل أعمال مشروع كوبرى 54 فى عمل كوبرى بطول 2 كيلو و300 متر منهم 200 متر عبارة عن طرق يُجرى رفع كفاءتها حالياً، والواصلة بين الكوبرى الجديد والطريق الدولى الساحلى، ومن المُقرر أن يتم الانتهاء من أعماله فى نهاية 2018.

أما على صعيد الطريق الدائرى الجديد شرق الإسكندرية، فقد تم الانتهاء من أعماله بنسبة %100 وجارٍ إتمام أعمال الإضاءة وتخطيط الأسفلت بالدهانات، وجار التجهيز لافتتاحه، وذلك بإنفاق نحو 107 ملايين جنيه قيمة المشروع الإجمالية.

وأشار مدير مديرية النقل والطرق إلى أن المشروع يأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، ويبدأ من طريق المطار خلف أكاسيا بحى وسط حتى كوبرى العوايد بنطاق حى شرق، ويتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول 9 كم، فى اتجاهين عرض 12.5 متر للاتجاه.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطريق الجديد من المُقرر أن يكون محورا مروريا مهما لنقل الكثافات المرورية من قلب الإسكندرية إلى خارجها، موضحاً أن الطريق سيعمل بدوره على نقل الكثافة المرورية من الطريق الصحرواى للمتجه إلى شرق المنتزه، دون التطرق للدخول إلى قلب المحافظة.