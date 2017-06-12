محافظ الإسكندرية يطلب تقريرًا عن مخالفات المبانى

مها يونسكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بعمل بيان تفصيلى بمخالفات المبانى فى كل الأحياء خلال ٧٢ ساعة، لتشمل جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الارتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، مشددا عليهم ضرورة أن يتخلل البيان "مكان المبني، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التى

مها يونس

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بعمل بيان تفصيلى بمخالفات المبانى فى كل الأحياء خلال ٧٢ ساعة، لتشمل جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الارتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، مشددا عليهم ضرورة أن يتخلل البيان “مكان المبني، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التى اتخذت تجاهه من قبل الحى”.

يأتى هذا كخطوة سريعة لحصر جميع مخالفات المبانى بشكل مجمع، لوضع مخطط زمنى واضح والبدء فى تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة بالتنسيق مع الجهات السيادية بالدولة، ويقوم رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لإزالة المبانى التى تقام حديثاً بدون ترخيص، ومصادرة جميع المعدات ومواد المبانى المستخدمة.