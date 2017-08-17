محافظ الإسكندرية يطلب استكمال إنارة طريق الساحل الشمالي

مها يونس:شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، على رئيس حي العجمي بضرورة الانتهاء في أسرع وقت من مشروع إنارة الطريق الساحلي، و التنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية و الهيئة العربية للتصنيع، لإنتهاء من كافة أعمال تركيب أعمدة الإنارة، وتشغيل التيار الكهربائي، حرصا على أمن و سلامة المواطنين.وبناء

مها يونس:

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، على رئيس حي العجمي بضرورة الانتهاء في أسرع وقت من مشروع إنارة الطريق الساحلي، و التنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية و الهيئة العربية للتصنيع، لإنتهاء من كافة أعمال تركيب أعمدة الإنارة، وتشغيل التيار الكهربائي، حرصا على أمن و سلامة المواطنين.

وبناء على تعليمات المحافظ وتحت إشراف علاء يوسف، رئيس حي العجمي تم البدء فى تركيب ٢٥ عامود إنارة بالجانب القبلي من طريق الساحل الشمالي بطول ٩٨٠٠ متر وحوالى ٧٥٠٠ متر بالجانب البحري، كما تم تركيب ٣٢ عامود بطريق الساحل الشمالي، وجار استكمال الأعمال لإيصال الإجمالى اليوم، لـ ٤٩ عامودا ، وتمت صيانة محول الكهرباء رقم ٢٨٩٨ و برج الإضاءة العامة المغذى من المحول تحت إشراف إدارة الكهرباء بحى العجمى، وبالتنسيق مع شبكات كهرباء الهانوفيل وإضاءة الساحل الشمالى .

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وشبكات الإنارة بالمدينة، وتوفير جميع سبل الأمان لضمان أمن و سلامة المواطنين ولتفادي وقوع أي حوادث ناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق الرئيسية.

وكان محافظ الإسكندرية قد قام بجولة مفاجئة علي مستشفي الماترنتية التابعة للمؤسسة العلاجية بمنطقة وابور المياه، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر طاقم المستشفى من مديرين وأطباء وتمريض وعاملين.

و كلف المحافظ الدكتور عمر الإبراشي، رئيس المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، بالعمل علي زيادة نسبة الإشغال بالمستشفي، ووضع خصومات لجميع الجهات وفقا للقانون، وأشار إلي أن الأسعار في المستشفي في متناول الجميع، مشيدا بالخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي، إذ يقوم بالعلاج استشاريو و أخصائيو المستشفي مع طاقم التمريض علي أعلي مستوي من الخبرة و الكفاءة و التدريب.

وأكد المحافظ على الأطباء وطاقم التمريض وجميع المسئولين والعاملين، بضرورة استغلال إمكانيات المستشفى وتقديم الرعاية الكاملة للمرضى، مشددا على بذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشرى العامل بالمستشفى.

وتفقد المحافظ القسم المجاني بالمستشفي مشيدا بمستوي الخدمة الطبية به، كذا تفقد قسم الحضانات بالمستشفي ووحدة الأطفال المبتسرين بها بعد التوسعات والتجديدات والتي تضم ٢٥ حضانة و ٦ أجهزة تنفس صناعي وأحدث أجهزة العلاج الضوئي والكبسولة مع تطبيق أحدث أكواد السلامة ومكافحة العدوي.

كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى من قسم الاستقبال الطوارئ، وتأكد من جاهزية المعدات الطبية بها، وتوافر الأدوية، وقام المحافظ بمحاكاة لحالة الطواريء بالمستشفي، و تم استدعاء أطباء الولادة المتواجدين بها، للتأكد من سرعة الاستجابة، ومدي الاستعدادية لديهم، وتفقد حجرات المرضي والتي أشاد بمستوى النظافة والخدمة بها.

علي الصعيد نفسه، أوضح “سلطان” أنه مستمر في جولاته المفاجئة علي مستشفيات الإسكندرية من حين لآخر، لتطوير منظومة الصحة بالثغر والارتقاء بالخدمة الطبية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المواطنون بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.