محافظ الإسكندرية يطالب البرلمان بتجريم البناء المخالف



مها يونس طالب محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مجلس النواب بعمل تعديل تشريعي لقانون البناء، يجرم فيه كل من يشارك في أعمال البناء المخالف، وكذلك كل من يتعامل مع أي عقار مخالف بالبيع أو الشراء أو الإيجار.



واقترح “سلطان” سن قانون لتنظيم شراء المواد الخام حتى لا يتم شراء المواد الخام بلا ترخيص وذلك للحد من التعديات وخاصة على الأراضي الزراعية، وذلك لمنع أي متعدٍ من استغلال احتياج المواطن ولمنع ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الاسكندرية، بشباب الدفعة الأولى من برنامج التدريب الرئاسي، بمكتبه وذلك لمناقشة كيفية الاستفادة من الطاقات الشابة في النهوض بالمحافظة، ووضع حلول فعالة للمشكلات التي تواجهها مستعينين بما تعلموه في البرنامج الرئاسي.



وعلى صعيد الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها؛ لفت المحافظ إلى أنه يتم حصر جميع الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل لإقامة مشروعات خدمية استثمارية تعود بالنفع على المواطن السكندري.



أما عن مشكلة منظومة القمامة، أكد المحافظ أنه يجب على المواطن السكندري أن يشارك بشكل فعال فى القضاء على مشكلة انتشار المخالفات عن طريق إعادة استخدام المخلفات وفرزها من المنبع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوقيع عقد مع شركة النظافة لمدة ٣ سنوات على أن يتم مد الشركة بالمعدات اللازمة لزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع.



ولفت “سلطان” إلى أن الشركة تقوم برفع ٥٠٠٠ طن مخلفات يوميا، ويتم نقلها إلى المقالب الوسيطة ومن بعدها إلى المقلب الرئيسي في الحمام، مطالباً الشباب بوضع تصور مقترح لكيفية رفع مستوى النظافة بما يتناسب مع رونق عروس البحر الأبيض المتوسط.



كان ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد رضا عرابي مدير مديرية الشباب والرياضة.



فيما وجه المحافظ الشباب إلى ضرورة عمل مبادرات خلاقة في مجالات مختلفة؛ سواء للنهوض بمستوى التعليم والتربية داخل المدارس أو مبادرة تشجير وتجميل ميدان ومبادرة تشجيع العمل اليدوي المنزلي.



وقال “سلطان” إنه سيدعم المبادرة بفتح أبواب مراكز الشباب وقصور الثقافة لعرض المنتجات، مؤكدا أنه سوف يدعم جميع الأفكار الفعالة والهادفة بكافة الامكانيات المتاحة، ومطالباً إياهم بالتقرب من الأهالي ونقل ما تعلموه في البرنامج الرئاسي على أرض الواقع وتشجيع الشباب على التقديم للبرنامج الرئاسي وخوض التجربة فخيركم من تعلم العلم وعلمه.