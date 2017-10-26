محافظ الإسكندرية يصل لموقع حريق مصنع البويات بالعجمي

مها يونسوصل منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلي موقع حادث حريق في مصنع بويات بحي العجمي، لتفقد الوضع علي الطبيعة والوقوف على تباعات الموقف، وذلك بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، واللواء نائل رشاد حكمدار أمن الإسكندرية، وجميع

مها يونس

وصل منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلي موقع حادث حريق في مصنع بويات بحي العجمي، لتفقد الوضع علي الطبيعة والوقوف على تباعات الموقف، وذلك بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، واللواء نائل رشاد حكمدار أمن الإسكندرية، وجميع القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على كل الجهات المعنية بالتواجد الدائم في مكان الحادث لمتابعة الموقف والتعامل معه لحظيا، مؤكدا رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحافظة، مشيراً إلى أن الحماية المدنية تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالبعد عن مكان الحادث، وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخري، وسنوافيكم بتبعات الموقف أولا بأول.

وكانت قد شهدت الإسكندرية اندلاع حريق ظهر اليوم في مصنع بويات كائن بحي العجمي غرب المدينة.