محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بتخفيض رسوم التصالح إلى 40%

أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء، لتصبح 40 % بدلًا من 25 %، موضحًا أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين، وتيسيرًا على المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض.

ولفت إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وكان المحافظ أصدر قراراً منذ أيام بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

جاء ذلك بعدما جدد البرلماني هيثم الحريرى، طلبه لمحافظ الإسكندرية بشأن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، بنسبة تصل إلى 40% مستندا لما قامت به المحافظات من تخفيض، آملا أن ينال هذا الطلب موافقة المحافظ لتخفيف بعض الأعباء عن كاهل أهل الإسكندرية.

واستند الحريرى في طلبه للمحافظ بما اتخذته المحافظات من قرارات لتخفيض رسوم التصالح، منها محافظة القاهرة التي خفضت الرسوم من خلال تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر بمعدل 30%.

يأتي ذلك بالإضافة إلى محافظة دمياط التي قررت تخفيض سعر المتر بمعدل 30%، ومحافظة الغربية خفضت سعر المتر بمعدل من 30%- 40%، محافظة القليوبية بمعدل من 20%-40%، إضافة إلى محافظة كفر الشيخ والتي قررت أيضاً تخفيض سعر المتر من 25%-40%.