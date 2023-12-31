محافظ الإسكندرية يشيد بدور القوات المسلحة لدعم المشروعات الخدمية والتنموية

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذي تولى منصبه مؤخرا.

وأكد المحافظ على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية.

وقال المحافظ إن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة بالإسكندرية هي أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة ووقوفها بجانب المحافظة واستمرار دعمها في العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس المواطن البسيط.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الشمالية تعاونت ولا تزال تتعاون مع ديوان عام محافظة الإسكندرية في المشروعات القومية التي انتهت منها مؤخراً، على غرار تطوير ميدان محطة مصر وإنشاء سوق محطة مصر الحضاري، ولاتزال تتعاون في عدد من المشروعات القومية القائمة.