محافظ الإسكندرية يشيد بدور الحماية المدنية في إخماد حريق بأحد المخازن

ينعي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ببالغ الحزن الشهيد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبد الغني أحد رجال الشرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالمحافظة الذي استشهد أثناء أداء واجبه في إخماد حريق، مقدمًا خالص التعازي لأسرة الشهيد.

وكان قد شهد مخزناً للأجهزة الكهربائية بنطاق حي شرق إشتعال حريق أسفر عن وفاة أحد رجال الحماية المدنية وإصابة ٨ آخرين أثناء تأدية عملهم.

واطمأن المحافظ على استقرار حالة المصابين الثمانية من رجال الشرطة من قوة الحماية المدنية الذين أصيبوا أيضا أثناء إخماد الحريق الذي نشب بمخزن للأجهزة الكهربائية بحي شرق .

على الصعيد ذاته، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى رجال الحماية المدينة ومديرية أمن الإسكندرية على ما يبذلوه من مجهودات، مشيدًا بالدور العظيم الفعال الذي تقدمه الحماية المدينة في العديد من الأحداث التى تشهدها المحافظة، والتضحيات القوية التي يبذلونها في سبيل خدمة الوطن.