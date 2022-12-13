محافظ الإسكندرية يشهد كرنفال «مدارسنا نشاط × نشاط» الرياضي

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم تدشين الكرنفال الرياضي الذي تنظمه مديرية تعليم الإسكندرية “مدارسنا نشاط×نشاط”، المقامة في استاد الإسكندرية الرياضي بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من مدارس الإسكندرية، مؤكدا أهمية إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم بشكل كبير في تعليم أبنائنا الطلاب الالتزام والتعاون والمشاركة الفعالة.

كرنفال مدارس اسكندرية

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطلاب على جميع الأصعدة، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيئ أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة تشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة وتؤكد أهميتها.

كرنفال مدارس اسكندرية

كما أعرب الشريف عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، كما أشاد بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مثمنا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي الهمم في العروض واندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.

كرنفال المدارس

وأكد أن ممارسة الرياضة تفيد العقل والبدن وتوحد بين الشعوب وتنشر السلام وطالب جميع الحضور بممارسة الرياضية وطالب الـ ١٠ الآف طالب بأن يحافظوا على ممارستها.

من جانبه؛ قدم أبو زيد الشكر للمحافظ على الدعم الكبير و تشجيعه لطلاب الإسكندرية، موضحا أن طلاب مدارس الإسكندرية قد نظموا أطول مطوية في المدارس بطول يصل إلى نحو ٧٥٠ متر و هي مقسمه إلى ٣ أقسام الأول اشتمل على الإنجازات التى شهدناها في ظل القيادة السياسية و الثاني تضمن مجهودات محافظة الإسكندرية فيما يختص بمبادرة اتحضر للأخضر، أما القسم الثالث فقد اشتمل على الإنجازات التى تحققت بانتصارات أكتوبر المجيد.

شارك في الكرنفال الرياضي؛ الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و اللواء محمد عبد السلام قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي و الغربي لمدارس التأسيس العسكري، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، الاستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم ، الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، و الدكتور إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذي و بعض أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية .