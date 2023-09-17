محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات حفل تخرج في الأكاديمية العربية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشار الشريف إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر ولابد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم وأبائهم و ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بجانب أنها تقوم بتقديم تعليم متميز وعالي الجودة للطلاب فهي أيضا بمثابة بيت للطلاب من مختلف الدول العربية وتستضيفهم جميعا بمختلف الجنسيات وهى بذلك تعمل على التقريب الإنسانى بين الأشقاء من الوطن العربى ليكونوا بمثابة أسرة كبيرة وقوية ومتلاحمة تستمر علاقاتها بعد التخرج.

وأشار الشريف ان المحافظة وقعت منذ أيام قليلة بروتوكول تعاون مع الإكاديمية العربية كخطوة هامة لربط البحث العلمي بمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، والاستفادة من الأبحاث والخبرات العلمية المتطورة في تنمية المحافظة وربطها بالمشروعات التي تتم على أرض الإسكندرية.

وأضاف ان المحافظة قامت بتدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية في إدارة المخلفات بالمشاركة مع الأكاديمية العربية ووزارة البيئة، وذلك في إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي الذي يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية في قطاع السياحة بشمال افريقيا.

وفي كلمته هنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار الخريجين على الاحتفال بيوم تخرجهم وجني ثمار مجهوداتهم ، مؤكداً ثقته التامة في قدراتهم علي مواصلة حمل رسالة الأكاديمية وتعزيز سمعتها في مختلف المحافل محليا وإقليمياً ودولياً.

وقال “عبد الغفار” اننا نفخر ونعتز بأن الأكاديمية نجحت في احتلال مراكز متقدمة في التصنيف الدولية للجامعات إذ تحتل المركز الأول في معيار جودة التعليم في مصر وفقاً لتصنيف التايمز ، وهذا يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الأكاديمية في تحسين جودة التعليم والتفاعل الفعال مع المجتمع.

وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور ياسر السمباطي نائب رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف لبيب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية والدكتور كرستفور لارتر قنصل فخري المملكة المتحدة والدكتورة إليزابيث وايت مدير المركز الثقافي البريطاني و أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وعلي صعيد آخر ، شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية افتتاح ستارة باب الكعبة المشرفة التي أهداها اللورد يشار حلمي الي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث يعود تاريخ هذه البردية لعهد محمد سعيد باشا حاكم مصر الأسبق ويعود عمر هذه القطعة التاريخية من كسوة الكعبة المشرفة لاكثر من 171 عاما.

وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عن سعادته بهذه الهدية قائلا : نحن نقدر هذه اللافتة الكريمة والهدية التى لا تقدر بثمن لما تحويه من قيمة دينية وتاريخية يشعر بها كل من يراها.