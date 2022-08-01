محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج 10 دفعات من مبادرة «مهنتك.. مستقبلك»

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل تخريج 10 دفعات من مبادرة «مهنتك.. مستقبلك» لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .

جاء ذلك بحضور المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، والنائب محمد حسين الحمامي، والنائب أبو العباس فرحات التركي، والنائب عبد الفتاح محمد، والنائب سامح السايح، والنائب أشرف سردينه، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان.

وقام المحافظ بتسليم جوائز لأوائل الدفعات من خريجي المبادرة متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة،مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة «مهنتك.. مستقبلك» تعد تجسيدا عمليا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.



وأشار إلي أن المبادرة بمثابة مشروع متكامل حيث تعمل على تدريب الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة. لافتاً إلى أن المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة هي الأكثر احتياجا لسوق العمل على مستوى الجمهورية.