محافظ الإسكندرية يشهد تخريج دفعة إتمام الدراسات الأساسية بالأكاديمية العربية

وكالات:احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء السبت، بتخريج دفعة جديدة من طلبة إتمام الدراسات الأساسية لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا قسمى ملاحة بحرية وهندسة بحرية للدفعة (‏‎87‎‏) بالملعب الرئيسى بمقر الأكاديمية البحرية- ‏بأبي قير.‏شهد الحفل

وكالات:

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء السبت، بتخريج دفعة جديدة من طلبة إتمام الدراسات الأساسية لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا قسمى ملاحة بحرية وهندسة بحرية للدفعة (‏‎87‎‏) بالملعب الرئيسى بمقر الأكاديمية البحرية- ‏بأبي قير.‏





شهد الحفل حضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور اسماعيل عبدالغفار واللواء طارق الغانم رئيس قطاع النقل البحرى والعميد بحرى أركان حرب طارق عدلي عبدالله نائبا عن قائد القوات البحرية والسفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية والدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ولفيف من أعضاء السلك البلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية.‏

وبلغ عدد الخريجين (161) خريجا ينتمون إلى (4) جنسيات عربية وأفريقية هي: مصر- اليمن- لبنان ونيجيريا.‏

بدأ الحفل بطابور عرض لمجموعات من طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا تبعه عرض الإشارات البحرية، ثم عرض التعليم الأولي الصامت، تبعه عرض للياقة البدنية والدفاع عن النفس.

من جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوصفها إحدى القلاع العلمية المتطورة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتوجه بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية الدكتور اسماعيل عبدالغفار على دعوته لحضور الحفل.

وبدوره، قام رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل بتكريم الطلبة المتفوقين علمياً من الحاصلين على المراكز الأولي خلال سنوات الدراسة.

وأعرب عبدالغفار عن سعادته البالغة بتخريج دفعة جديدة من طلبة إتمام الدراسات الأساسية لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا والذين تم تزويدهم بالعلم ليكونوا مؤهلين للقيام بواجبهم المهنى والإنسانى والوطنى ولإكمال مسيرة بناء أوطانهم بتميز مشهود في مجال النقل البحرى.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن هذا اليوم هو يوم حصاد الخريجين وأسرهم وتتويج لما بذلوه من جهد وعرق طوال سنوات الدراسة وتحدى لإثبات الذات والسير على طريق المستقبل مسلحين بالإرادة والعزيمة للوصول إلى أعلى سبل النجاح.

وأوضح رئيس لأكاديمية أن الأكاديمية ستكون دائماً داعماً للخريجين طوال مشوارهم المهنى وأن الأكاديمية على إستعداد لتقديم المشورة وكافة صور الدعم.