محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان الانتهاء من المشروع بالكامل وذلك استجابة سريعة لأهالي المنطقة.

وقال الشريف في تصريحات به إن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجه كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محورا مروريا هاما جدا، يخدم قطاعا كبيرا من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة .

وأشار المحافظ إلى أن مدة التنفيذ استغرقت 3 أشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلو متر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 أمتار بإجمالي عرض 20 مترا في الاتجاهين.

شهد الافتتاح، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.