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محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان (صور)

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استجابة لمطالب المواطنين

محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان (صور)
مها يونس

مها يونس

4:55 م, السبت, 8 يوليو 23

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان الانتهاء من المشروع بالكامل وذلك استجابة سريعة لأهالي المنطقة.

جريدة المال

وقال الشريف في تصريحات به إن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجه كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محورا مروريا هاما جدا، يخدم قطاعا كبيرا من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة .

جريدة المال

وأشار المحافظ إلى أن مدة التنفيذ استغرقت 3 أشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلو متر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 أمتار بإجمالي عرض 20 مترا في الاتجاهين.

جريدة المال

شهد الافتتاح، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.

مها يونس

مها يونس

4:55 م, السبت, 8 يوليو 23