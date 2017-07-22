محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

مها يونسقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة.جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو الـ65 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المس

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة.





جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو الـ65 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع مؤسسات الدولة.

وأضاف سلطان: “ستظل هذه المناسبة التاريخية دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة وبما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة كريمة”.