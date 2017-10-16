محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية تطوير مبني بطريركية الروم الأرثوذكس

وكالات: شهد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، احتفالية مرور 10 سنوات على تطوير المبنى التاريخي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، بحضور قداسة البابا ثيوذروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا والمطران ناركسيوس النائب البطريركي ونائب وزير خارجية اليونان وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعض

وكالات:

شهد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، احتفالية مرور 10 سنوات على تطوير المبنى التاريخي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، بحضور قداسة البابا ثيوذروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا والمطران ناركسيوس النائب البطريركي ونائب وزير خارجية اليونان وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي.





وأكد المحافظ، في بيان صدر عن محافظة الإسكندرية، أن مبني بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية هو من إحدى التحف المعمارية الفريدة التي تزين مدينة الإسكندرية، وهو خير شاهد على المحبة والتعايش السلمي بين اليونانين والمصريين على أرض مصرنا الحبيبة، موضحا أن تطوير مبني البطريركية التاريخي هو إنجاز كبير وخير دليل على وجود الروم الأرثوذكس على الأراضي المصرية منذ أكثر من ألفي عام.

من جانبه، أهدي قداسة البابا السيد المحافظ مجلدا يحتوي على تسجيل دقيق لمراحل التطوير التي مر بها المبني، مرفقا بمجموعة فريدة من الصور والرسومات التوضيحية وشرح دقيق للترميم به.