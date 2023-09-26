محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس (صور)

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.



وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذلك الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات مديرية الأوقاف.