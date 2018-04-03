محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لدراسة استخدام الحمأة كسماد عضوى

مها يونسكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة علمية من المحافظة وجميع الجهات المختصة لدراسة إمكانية استخدام الحمأة كسماد عضوى طبقا للكود المصرى والمعايير الصادرة من وزارة البيئة والصحة والزراعة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ صباح اليوم لمناقشة الاستفادة القصوى من الحمأة ب

مها يونس

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة علمية من المحافظة وجميع الجهات المختصة لدراسة إمكانية استخدام الحمأة كسماد عضوى طبقا للكود المصرى والمعايير الصادرة من وزارة البيئة والصحة والزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ صباح اليوم لمناقشة الاستفادة القصوى من الحمأة بطرق علمية سليمة، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ووكلاء وزارة الصحة والبيئة والزراعة وممثلى من جامعة الإسكندرية.

وفي هذا الصدد شدد المحافظ علي جميع الجهات المعنية بالىلتزام بالمعايير البيئية والصحية والمحافظة على الصحة العامة، مؤكداً أن مسألة التخلص اﻵمن من الصرف الصحي، ووضع أساليب عملية وعلمية للإستفادة من الحمأة تعد أهم المشاكل الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، قائلاً: “إننا نعمل وضع آليات منظمة وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى ذلك”.

