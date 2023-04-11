محافظ الإسكندرية يشدد على التعامل بحسم مع التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة عبارة عن جمالون مقام على مساحة تقرب من 1000متر بالمخالفة بدون ترخيص و 5 حالات بناء مخالفة على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمنطقة أبيس الثانية.

وشن حي العجمي برئاسة الأستاذة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن إزالة الدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع عبد الناصر قبلي أبو تلات وكذا إزالة غرفة بشارع رضوان فضلا عن إزالة دور أرضي بطريق الساحل قبل شركة سوميد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء على الاراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.