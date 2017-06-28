محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية

وكالات: شدد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية بحي الجمرك بغرب المدينة. ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق مع شركة النظافة وشرطة المرافق لرفع كافة المخلفات وإزالة جميع التعديات والاشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة خلال أيام العيد واستعدادا لم

وكالات:

شدد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية بحي الجمرك بغرب المدينة.





ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق مع شركة النظافة وشرطة المرافق لرفع كافة المخلفات وإزالة جميع التعديات والاشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة خلال أيام العيد واستعدادا لموسم الصيف بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية الحضارية خاصة أن حي الجمرك يعتبر من المناطق التي تمتلك الطابع الثقافي والتاريخي بالثغر.

وفِي هذا السياق شن حي الجمرك حملات لفرض الانضباط وازالة التعديات والاشغالات خلال أيام عيد الفطر استهدفت منطقة قلعة قايتباي وطريق الكورنيش وتم التحفظ على 7 عربات كارو و8 تروسكيل وعدد كبير من الاشغالات وتم ايداع المضبوطات ديوان عام الحي لتسليمها لشرطة المرافق لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لردع المخالفين ومنع الباعة الجائلين من التعدي على حرم الطريق .

وقامت أجهزة الحي خلال أيام العيد برفع كفاءة الحدائق لاستقبال الزوار ومتابعة اعمال التنسيق ورفع كفاءة حديقة ميدان عرابي وميدان التحرير وتشغيل النوافير بها لاستقبال المواطنين والزوار والاستمتاع بالحدائق .