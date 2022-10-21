محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر المدن الخضراء السنوي في النمسا

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في فعاليات مؤتمر المدن الخضراء السنوي – فيينا 2022 – تحت شعار: “اجعل اللون الأخضر حقيقة واقعة”، حيث ناقش المؤتمر تعزيز مرونة الطاقة في المدن، وكيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.

أبدى الشريف سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المميز، الذي يهدف إلى مساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضرارًا، ما يسهم وبشكل فعال في الحد من التغييرات المناخية.

وأشار “الشريف” إلى أن التحديات المناخية تعد من أهم قضايا العالم الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب مضيفًا أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية التغير اامناخي تعامل جاد وفعال ، وظهر ذلك جليا في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية، بمواصلة الجهود المصرية لمواجهة التغييرات المناخية، والتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجهود المصرية متواصلة لمواجهة التغييرات المناخية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية ومنها مؤتمر المناخ العالمي COP27 الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

جاء ذلك بحضور عايدة سيتديكوفا، مدير الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، دومينيك فريتز عمدة تيميشوارا، إريون فيليج عمدة تيرانا، ميلاني سليد خبيرة قطاع الطاقة وكالة الطاقة الدولية، ومراد بینار الرئيس التنفيذي، إضافة إلى ممثلين عن المدن الخضراء وخبراء في قطاع الطاقة ومانحين وشركاء من الأوساط الأكاديمية لمناقشة كيفية بناء وتعزيز وتمويل البنية التحتية للطاقة المرنة.