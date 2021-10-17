محافظ الإسكندرية يسلم 60 أسرة ببرج العرب مساعدات مجانية

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم 60 أسرة من أهالي قرية أبو صير ببرج العرب من مستحقي سكن كريم عددا من المنتجات المجانية التي تمثلت في مساعدات مدرسية وملابس وأدوات مكتبية، ضمن مساهمات من المجتمع المدني المتمثل في فريق أبواب الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري.

مباردة حياة كريمة

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية حريصة على التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالي القرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم علي مدار ٢٤ ساعة لاستقبالعم والاستماع إليهم.

وقدم المحافظ الشكر إلي المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركين في هذا المعرض الخيري، لافتاً إلى الدور القوي في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموية والدعم المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأمل النجار ممثلي فريق أبواب الخير، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.