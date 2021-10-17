الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يسلم 60 أسرة ببرج العرب مساعدات مجانية

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني
مها يونس 4:46 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 4:46 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم 60 أسرة من أهالي قرية أبو صير ببرج العرب من مستحقي سكن كريم عددا من المنتجات المجانية التي تمثلت في مساعدات مدرسية وملابس وأدوات مكتبية، ضمن مساهمات من المجتمع المدني المتمثل في فريق أبواب الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري.

اقرأ أيضا  سكرتير عام مطروح يعقد اجتماعا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «نور الحياة»
مباردة حياة كريمة

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية حريصة على التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالي القرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم علي مدار ٢٤ ساعة لاستقبالعم والاستماع إليهم.

وقدم المحافظ الشكر إلي المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركين في هذا المعرض الخيري، لافتاً إلى الدور القوي في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموية والدعم المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

اقرأ أيضا  «عمومية راكتا للورق» توافق على استمرار نشاط الشركة تنفيذا لقانون قطاع الأعمال

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأمل النجار ممثلي فريق أبواب الخير، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. افتتاح وحدة منظار الموجات فوق الصوتية لأمراض الكبد بالإسكندرية

مها يونس 4:27 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

عدم استواء الطرق المؤدية لبشاير الخير يؤجل خطة «النقل العام» بإطلاق خطوط جديدة

مها يونس 2:53 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

محافظ الإسكندرية: تعيين 87 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

مها يونس 2:48 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

فرج عامر : مصر تمتلك المقومات لتكون مركزاً إقليمياً فى صناعة الدواء واللقاحات

مها يونس 2:30 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الموانئ المصرية تستقبل 555 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

السيد فؤاد 1:58 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«عمومية راكتا للورق» توافق على استمرار نشاط الشركة تنفيذا لقانون قطاع الأعمال

السيد فؤاد 11:46 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21