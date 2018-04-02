محافظ الإسكندرية يسلم 3 منازل بمشروع سترة لقاطنيها بالعامرية

بتكلفة 600 ألف جنيهمها يونسسلم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، المنازل التي تم تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بمشروع "سترة" الذي تقوم على تنفيذه مؤسسة مصر الخير، حيث قام بتسليم 3 منازل لقاطنيها بقرية 3 بحي العامرية ثاني، بحضور الأستاذ أيمن فكري أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر

بتكلفة 600 ألف جنيه









مها يونس

سلم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، المنازل التي تم تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بمشروع “سترة” الذي تقوم على تنفيذه مؤسسة مصر الخير، حيث قام بتسليم 3 منازل لقاطنيها بقرية 3 بحي العامرية ثاني، بحضور الأستاذ أيمن فكري أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية.

وخلال تسليم المنازل قال سلطان إن القائمين على المشروع قاموا بعملية إحلال وتجديد المنازل على أعلى مستوى للأُسر محدودي الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا، بعد بحث حالتها وطبقًا لمعايير تم تحديدها من قبل كل الجهات، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تكثف جهودها وتعاونها لتطوير المناطق العشوائية والقرى المحرومة ورفع كفاءتها وإدخال كل المرافق بها.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع “سترة” بالمحافظة قام بإحلال وتجديد وتطوير 93 منزلًا بـ33 منطقة في 3 أحياء، وجارٍ تسليمها حتى منتصف أبريل المقبل، حيث تم تطوير 44 منزلًا بحي وسط، و14 بالعامرية ثاني، و35 بمركز ومدينة برج العرب، وتصل تكلفة المنزل الواحد لما يقرب من 200 ألف جنيه.

يذكر أن مشروع سترة يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية، حيث يستهدف المشروع تحسين بيئة السكن لـ10 آلاف أسرة مصرية، بإشراف وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويمتد المشروع لعشر سنوات في العديد من محافظات مصر.

وإستهدف المشروع بالمرحلة الأولى في العام الأول محافظات بني سويف، وسوهاج، والمنيا، وفي المرحلة الثانية محافظات الفيوم، والجيزة، والإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد.