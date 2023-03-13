محافظ الإسكندرية يستقبل وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة صباح اليوم وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة بعض القضايا والملفات المتعلقة الآثار والسياحة في محافظة الإسكندرية.

جاءت تلك الزيارة في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصلته الجمهورية الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف عوامل الجذب السياحي للمحافظة التاريخية العريقة.

وفي كلمته، أكد اللواء محمد الشريف المقومات التي تتميز بها الإسكندرية، فهي مدينة تاريخية بها الكثير من الأماكن الأثرية والسياحية، والتراثية، والثقافية المتميزه، وتزخر بالعديد من المزارات السياحة، والدينية، كما أنها ملتقى للحضارات على مر العصور، ما جعلها مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا للمصريين والأجانب من كل الجنسيات.

وأضاف محافظ الاسكندرية، أن المدينة تتميز بأنها جاذبة للسياحة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ حيث يبلغ سكانها الأصليون نحو 5.5 مليون، يُضاف إليهم نحو 5 ملايين آخرين من الوافدين والسائحين، لذلك نجدها مكتظة بالسكان.

وأشار الشريف إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على تطوير عدد من الأماكن التراثية والتاريخية، وذلك في إطار تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة التي وضعتها الدولة لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية والتراثية الهامة فى المحافظة.

ولفت أنه منذ ايام تم الإعلان عن إشارة البدء لمشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس المرسي بنطاق حى الجمرك، بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا.

كما تم الإعلان عن إشارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترا ، وهو من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة نحو 103 ملايين جنيه، وهو أقدم وأعرق الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط، وهو بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة؛ حيث يضم الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية، ومسجد النبي دانيال.

وتابع: “كما شهدنا منذ شهر مع وزيرة الثقافة مشروع تطوير أكاديمية الفنون وعدد من المراكز الثقافية، ومركز الحرية للإبداع ، كما قمنا بتطوير بعض الميادين والشوارع التاريخية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة”.

يأتي ذلك بالإضافة الي الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر مع الإحتفاظ بالطابع التراثي للمكان وزيادة المساحات الخضراء به، وتوسعة الحارات المرورية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري مكون من 4 أدوار.

وأشاد الشريف بالمجهودات التي توليها القيادة السياسية لمحافظة الاسكندرية من خلال ما نراه من افتتاحات لمشروعات كبري تقوم بها الدولة كمشروعات حماية الشواطئ، والاستراتيجية الوطنية لإدارة مياه الأمطار، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي اختصت بها محافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء، قال محمود مسلم، رئيس اللجنة، إن ملف الوعي السياحي من الملفات المهمة التي تتطلب تضافر الجهود، خاصة في ظل خطة الدولة لزيادة عدد السائحين الأجانب من كل دول العالم أن الإسكندرية تضم العديد من الأماكن التراثية التى تصلح لاستغلالها وتوظيفها فى مجال السياحة، سواء الشاطئية أو التاريخة والتراثية.

جاء ذلك بحضور نواب مجلس الشيوخ أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم ، وبحضور عبد الوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة.