محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لبحث تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، وفدا من مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة السيدة لي هونج، وبحضور يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

ورحب الشريف بالوفد الصيني مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، ومشيرا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وأثنى محافظ الإسكندرية على زيارته لدولة الصين وزيارته لمقاطعة سيشوان منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه زار خلالها العديد من المشروعات الكبرى والشركات، وأبدى اهتمامه بفتح باب التعاون للاستثمار في مثل هذه المشروعات.

من جانبها، شكرت السيدة لي هونج المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن سعادتهم بتواجدهم بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تتميز بالعديد من المقومات الجمالية.

وأكدت اهتمامهم بتعزيز التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج، مشيرة إلى أوجه الشبه الذي يجمع بين الإسكندرية والمقاطعة.

وأوضحت أن المقاطعة هي مدينة ساحلية وزراعية وصناعية و اقتصادية و ثقافية و تعداد سكانها ما يقارب 100 مليون نسمة، و بها النهر الأصفر مثل نهر النيل و مساحتها تبلغ 160 ألف كيلو متر مربع، وتحتل المركز الثالث في الصين كمدينة اقتصادية، وبها 2 ميناء، و هي مسقط رأس الحضارة الصينية و مهد الحضارة الكنفوشية و بها 4 مواقع من ضمن التراث العالمي.