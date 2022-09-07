محافظ الإسكندرية يستقبل الأطفال ضحايا حريق شقة العجمي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، الأطفال الستة المعروفين إعلاميا بأطفال حريق شقة العجمي، وذلك بعد تماثلهم التام للشفاء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إثر الحريق الهائل الذي نشب في شقتهم وتوفي على إثره والديهما بعد تمكنه من إنقاذهم.

وأعرب الشريف عن بالغ حزنه وأسفه لأسرة الأطفال الستة جراء الحادث الأليم، لافتاً إلى أن تقديم الدعم والرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم هو أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب وقوع الحادث الأليم أصدر تعليماته الفورية بتوفير كامل الرعاية الكاملة لهم من جميع الجهات المعنية وكذلك تنفيذ كافة مطالب جدة الأطفال باستخراج شهادت ميلاد الأطفال وتحويلهم لأقرب مدرسة بالقرب من محل السكن.

وكان قد شيع أهالي محافظة الإسكندرية، نهاية الشهر الماضي جثامين ضحايا حريق شقة العجمي، حيث تم تشيع جثمان الزوج “خليل السويفي” من مسجد العمرى إلى مقابر العمود وسط حضور أعداد كبيرة لصلاة الجنازة ، كما تم تشيع جثمان زوجته “ولاء جابر” الي مقابر المنارة بوسط محافظة الإسكندرية.

وكان قد نشب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار الكائن بمنطقة الهانوفيل بالعجمي ، مما أسفر عن وفاة الأم والزوج وإصابة 3 من أبنائهم، وذلك بعد أن قام الأب بإلقاء أبنائه بمساعدة الجيران لإنقاذهم من خلال وضع عدد من المراتب للسقوط عليها وبالفعل تم إنقاذهم، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح مع سقوط الأب والأم وتوفيا في الحال، بينما تم نقل الأطفال إلى مستشفى العجمى، لتلقي العلاج اللازم.