محافظ الإسكندرية يستضيف 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام بمبنى الديوان العام

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام، بمبنى الديوان العام بالمحافظة، لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية عليهم، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة إحنا الخير، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الإسكندرية على حرص المحافظة على رعاية مثل هذه الاحتفالية لإدخال البهجة عليهم، خاصة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. متمنيًا أن تكون هذه بمثابة عادة سنوية يتم تنفيذها بمبنى ديوان عام المحافظة.

كما قدم المحافظ الشكر إلى مؤسسة إحنا الخير، والحضور وجميع المشاركين وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح الأطفال، مشيدًا بالدور القوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذة مني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحنا الخير.