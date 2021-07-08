محافظ الإسكندرية يستجيب لتوصيات إعلام البرلمان

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال استقباله أمس الأربعاء لوفد البرلمان من لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أن ملف التراث من أهم الملفات التي تتبناها المحافظة، مشيرا إلى وجود 1135 منشأة تراثية بالإسكندرية عبارة عن ڤلل ومنازل ومدارس ومنشآت .

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبومينا الأثرية حيث تم إزالة الحشائش ومهدنا طريق بطول 1500متر وعرض 9 أمتار كما قمنا بانارة منطقة القبر من خلال تركيب 60 من الأعمدة الكهربائية، حفاظا على التراث خاصة وأن المكان مدرج من قبل اليونيسكو.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى إن الإسكندرية عاصمة الثقافات والحضارات مؤكدا أن شارع النادى الدنيالى أقدم شارع فى العالم.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء وفدا برلمانيا من لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتور مؤمن زكريا استشارى مشروع تطوير المتحف اليونانى والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والعقيد هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية.



وأشار اللواء محمد الشريف ان لدينا العديد من المشروعات فى الاسكندرية ونعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتابع العمل على مدار الساعه لكى تصبح الإسكندرية مدينه سياحية عالمية من خلال تطوير المنتزه والمعمورة والمشروعات القائمة على أطراف الإسكندرية ونراعى الحفاظ على الآثار والتراث .

وأشار إلى أن محور التعمير الموازي للطريق الدولى الساحلى سيخفف زحام 5 ملايين ونصف مواطن وأيضا محور المحمودية حل ازمات مرورية يومية.



وتابع أن المحافظة حددت 7 شواطئ للمواطنين بسعر 5 جنيهات للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات.



ولفت محافظ الإسكندرية إلى مشروع الهوية البصرية الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، مؤكداً أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.

من جانبه ، قال النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام في البرلمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجتمع الإسكندرية راقى وأن زيارة دار الأوبرا فى أولى ايام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا بهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى اوالاجانب واداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بابسط الإمكانيات.

وأكد أن ملف السياحة والآثار يعد على رأس أولويات اللجنة وركزنا فى الزيارة على ذلك خاصة وأن الاسكندرانية يعشقون الثقافة والأوبرا والفن والمسرح عموما لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث يحبون الثقافة والاوبرا.



وأضاف “مصطفى ” أن اللجنة زارت المتحف اليونانى ووقفت على العمل الجارى فيه حيث يتم على قدم وساق وتم رصد مايقرب من 500 مليون جنيه لتطويره وقد استهدفت اللجنة ذلك وكان ضمن توصياتها كما زرنا منطقة ابومينا الاثريه وشددنا على ضرورة إنقاذ المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفية ودعمنا ذلك للتطوير حيث أن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى دينى وسياحى.

وأعلن تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الإعلام أن اللجنة تمد يد التعاون مع الأجهزة التنفيذية فيما يخص الملفات الواقعة ضمن اختصاصها .

وأوضح “عبدالقادر” أن الزيارة الحاليه للاسكندرية جاءت للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات وفقا للتوصيات التى أعدتها اللجنة فى ٢٠١٨ خلال زيارة اللجنة لمشروعات ابومينا الاثرية والمتحف اليونانى والمعابد اليهودى ايضا مؤكدا أن اللجنة لاتألوا جهدا لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والعمل على تطوير الاثار المصرية وان تكون الثقافة على رأس الأولويات بما يساهم فى التنوير ومحاربة الأفكار الهدامة.



وتسائل النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشروع الهويه البصرية مطالبا بتعميمه بكل محافظة وشددت النائبة منال سلامة عضو لجنة الإعلام على أن تتواكب المشروعات فى إنشائها مع الطابع التراثي وان تلفت الانظار من خلال الشكل واللون لجذب السياح.



وطالب النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ما شهدته مصر من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف اطراف الدولة وضرب التنوير وأوضح “جلال” أن هناك تطور كبير فى الملف الثقافى وشدد على عدم ترك المجال الى استمرار العشوائية فى البناء كما حدث فى الماضى وإعادة الرونق الجمالى للإسكندرية.



وطالبت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام بالعمل على إعادة السياحة والحفاظ على الرونق الجمالى الجذاب للإسكندرية بحكم انها عروس البحر المتوسط وقامت فيها حضارتين.

وأشارت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة الإعلام إلى أن الكافيهات حجبت الرؤية عن البحر ونريد أن نرى البحر والمشاهد الجماليه التى نميز بها الإسكندرية.



وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة البدء فى إطلاق مشروع الهوية البصرية وتطوير حدائق المنتزه

وتسائلت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية والوسائط وتسليط الضوء الاعلامى على منطقة ابومينا الأثرية.



وأضافت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب باستكمال مشروع منطقة ابومينا وانشاء مدينة خدمية متكامله سياحية لخدمة السياح والزائرين ووضعها على خريطة السياحة العالمية وسرعة الانتهاء من توفير محطة كهرباء للمنطقة وان يستفيد المتحف اليونانى من قطعة الأرض الملاصقة له من خلال توفير جراج للسيارات حتى يستوعب سيارات الزائرين وخاصة الوفود القادمة بعد افتتاح المتحف وحتى لا يحدث شلل مرورى بالشارع وأستجاب المحافظ معلنا التنسيق مع وزارة الآثار لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين المحافظة ووزارة الآثار.



وقدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو لجنة الإعلام الشكر لمحافظ الإسكندرية لمجهوداته وتواصله الدائم مع النواب مطالبه بعدم تغيير لون التاكسى السكندرى فى عملية تطبيق الهوية البصريه مع ضرورة عرض بعض المقتنيات الاثريه الموجودة فى المخازن بميادين المحافظة على أن تعمم بعد ذلك فى المحافظات.

في سياق متصل ، التقي وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار في البرلمان بالدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبه الإسكندرية واستقبل مدير مكتبه الاسكندريه الدكتور مصطفى الفقي الوفد بمكتبه ثم اصطحب الوفد البرلماني للبهو في جلسة نقاشية حوارية عن تاريخ المكتبه والمشاريعها وأقسامها .

وتفقد الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار في البرلمان اروقه مكتبة الإسكندرية وبعض معارضها وأقسامها علي رأسهم قسم ترميم المخطوطات الأثرية والنادرة المتعلقة بتاريخ مصر علي كافة العصور واستمع الوفد البرلماني في شرح مفصل عن عمل قسم ترميم المخطوطات وكيفية تنمية مهارة المرمم الذي تساعده المكتبه في إنجاز عمله وتغطيه كافة الدعم في مجال الترميم من ورش عمل ومحاضرات .

وأعرب وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار في البرلمان عن امتنانهم بأعمال انشطه مكتبة الاسكندرية العريقة التي تحتوي علي تاريخ مصر وصرح علمي عالمي علي طراز فريد .

وضم الوفد البرلماني من لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة والنائبة نشوي الديب والنائبة امل سلامة والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر والنائبة رانيا الجزايرلي والنائبة شيماء حلاوة .