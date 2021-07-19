محافظ الإسكندرية يرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء استعدادا لعيد الأضحى

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين من أهالي وزوار المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مؤكدا أنه تم التشديد على أطقم العمل بالإدارة من سائقين وعمال نظافة بعدم القيام بأى إجازات خلال عطلة عيد الأضحي والعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء لإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

وفي هذا الصدد، قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة المهندس عادل جابر؛ بزراعة النباتات المزهرة بالجزية الوسطى من أمام مجمع المحاكم وحتى قلعة قايتباى ودعم الزراعات الموجودة بالمنطقة، وذلك بنطاق حي الجمرك، وفي نطاق حي وسط.

كما تم تكثيف الزراعات بالجزيرة الوسطى أمام مكتبة الاسكندرية وزراعة النباتات المزهرة، وفي حي شرق فقد تم إعادة زراعة النباتات الملونة والمزهرة وإزالة الزراعات الضعيفة بإجمالى 100 فازة من كوبري سيدى جابر وحتي 26 يوليو، وفي نطاق حي منتزه أول فإنه يجرى حاليا تكثيف الزراعات بحديقة مسجد سيدى بشر على الكورنيش وزراعة النباتات الملونة.

ووجه المحافظ برفع كفاءة مدخل الاسكندرية الصحراوي بمساحة 66 ألف م2 بصفته واجهة المدينة، مشددا على الإدارة المركزية بالاهتمام بالزراعات بطريق محور المحمودية، وكذلك صينة محرم بك وميدان محطة مصر.

كما شدد على تقليم الأشجار بالشوارع والميادين الرئيسية والأماكن الحيوية والمتنزهات وعلى طول الكورنيش من حي منتزه ثان وحتي الجمرك وكذلك في مدخل الطريق الصحراوى والزراعي.