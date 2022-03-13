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محافظ الإسكندرية يرفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار (صور)

شدد على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحى وسيولة الحركة المرورية
مها يونس 12:19 م, الأحد, 13 مارس 22 12:19 م, الأحد, 13 مارس 22

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، مشدادا على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحى للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار .

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وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد على مناطق متفرقة بالأحياء، وخاصة بالمناطق الساخنة. وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

الأمطار في الإسكندرية
أمطار اسكندرية
آثار الأمطار بالإسكندرية
الأمطار في الاسكندرية
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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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