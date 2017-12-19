محافظ الإسكندرية يدين الحادث الإرهاب على مطار العريش

مها يونس:أدان الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع اليوم وإستهدف مطار العريش بإحدى القذائف، ونتج عنه إستشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين.وقدم المحافظ في بيانا أصدره منذ قليل، خالص التعازى في الضابط الشهيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله ال

مها يونس:

أدان الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع اليوم وإستهدف مطار العريش بإحدى القذائف، ونتج عنه إستشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين.

وقدم المحافظ في بيانا أصدره منذ قليل، خالص التعازى في الضابط الشهيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المحافظ على أن الدولة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إستهداف أمن وأمان الوطن والمواطنين، موضحا أن الشعب المصرى يقف بجانب قيادته السياسية الواعية وجميع مؤساساته من الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب الغادر الذى يستهدف إيقاف التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن مثل تلك الأحداث لن تنال من وحدة الوطن ومن قوة ترابطه.