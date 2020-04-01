محافظ الإسكندرية يخصص 31 مدرسة لصرف معاشات أبريل

أصدر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخصيص 31 مدرسة علي مستوى الإدارات التعليمية ، لصرف معاشات شهر أبريل حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

وكان اللواء محافظ الإسكندرية، قد تفقد صباح اليوم، بدء صرف معاشات شهر أبريل بعدد من المدارس المجاورة لمكاتب البريد بعد تجهيزها للاستعانة بها في صرف المعاشات وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحمات وذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. صرف المعاشات من المدارس بالإسكندرية



وخلال جولته استفسر محافظ الإسكندرية من المواطنين بمدرسة عمر المختار الإعدادية ومدرسة شدس الإعدادية بنات، عن العقبات التى يتعرضون لها أثناء عملية صرف المعاشات من أجل العمل على سرعة حلها كما تم التأكد من التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد، وذلك للتيسير علي المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.



