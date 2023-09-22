محافظ الإسكندرية يختتم الموسم الصيفي 2023 بشاطئ ستانلي

اختتم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم بشاطئ ستانلي، الموسم الصيفي لشواطئ الإسكندرية 2023 في احتفالية نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بحضور الحفل، معبرًا عن سعادته بالإنجاز الذى حققته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023، مشيداً بالنجاح منقطع النظير والخدمات المتميزة التي تلقاها خمسة مليون و 700 ألف زائر للإسكندرية.

وأكد قائلا : “أننا نضع دائما نصب أعيننا كون الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوي الجمهورية لذا استمرينا في توفير “شاطئ المندرة” و”شاطئ الأنفوشي” بشكل مجاني تمامًا، كما وفرنا دخول الشواطئ العامة باسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة جميع الخدمات، لتصل أغلي فئه للشواطئ السياحية 25 جنيها، مراعاة لارتفاع الأسعار الذي اجتاح العالم بأكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين”.

وأضاف “أننا خلقنا لأنفسنا تحدي هذا العام في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح “شاطئ النخيل” أكبر شواطئ الإسكندرية بعد اغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد” .

مع وضع قرارات حاسمة بالزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين علي اعلي مستوي.

وخلال الاحتفال؛ كرم الشريف الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والنائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله.

ومن جانبه ؛ قدم الدكتور محمد عبد الرازق درع شكر وتقدير لمحافظ الإسكندرية، موجهًا بإسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشكر والإمتنان إلي الشريف على الدعم والرعاية والتحفيز وتذليل كافة العقبات لتخرج الإسكندرية بهذا الشكل اللائق امام زوارها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ لشئون العلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله، ورؤساء الأحياء، والمديرى العموم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، والأستاذ رزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من الإعلامين.