محافظ الإسكندرية يحيل مهندسًا بحى منتزه أول للنيابة الإدارية

مها يونس أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، مهندس تنظيم بحي منتزه أول، لمخالفته أحكام القانون فيما يخص العقار المخالف الكائن بشارع ١٦ قبلي الكنيسة، حيث إنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون المنصوص عليها فيما يخص البناء المخالف، مما سهل على المخالف التمادي في مخالفته والإضرار ب

مها يونس

أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، مهندس تنظيم بحي منتزه أول، لمخالفته أحكام القانون فيما يخص العقار المخالف الكائن بشارع ١٦ قبلي الكنيسة، حيث إنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون المنصوص عليها فيما يخص البناء المخالف، مما سهل على المخالف التمادي في مخالفته والإضرار بالصالح العام.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله، ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للمحكمة التأديبية.