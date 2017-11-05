محافظ الإسكندرية يحيل ملف العقار رقم 4 للنيابة الإدارية

مها يونس أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كافة أوراق التحقيق في قضية العقار رقم 4 متفرع من شارع جلال سرى مدينة 6 أكتوبر بالعجمي و مهندسة المنطقة للنيابة الإدارية. وأوضح أن الإحالة مرتبطة باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في ضياع مبالغ مالية على الدولة والمتمثل

مها يونس

أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كافة أوراق التحقيق في قضية العقار رقم 4 متفرع من شارع جلال سرى مدينة 6 أكتوبر بالعجمي و مهندسة المنطقة للنيابة الإدارية.

وأوضح أن الإحالة مرتبطة باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في ضياع مبالغ مالية على الدولة والمتمثلة في الغرامات اليومية بالإضافة إلى التسبب في استفادة المقاول المخالف من مخالفته والتمادي فيها.

واكد سلطان ان العقار متعدى على خط التنظيم ولايوجد حواجز حول العقار والعمل مستمر بالعقار ، كما تبين ان العقار غير ملتزم بتعليمات الرخصة الصادرة له وتعديه على المنفعة العامة بالبناء على مساحة اكبر من مسطح المساحة الصادرة له وذلك من الدور الأرضي