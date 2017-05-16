محافظ الإسكندرية يحيل مسؤولين بحي شرق إلى النيابة الإدارية

وكالات:أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، مسؤولين بإدارة إشغال الطريق بحي شرق إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استغاثة نُشرت بإحدى المواقع الإخبارية حول «تضرر أهالي فلمنج من انتشار المقاهي واحتلالها الأرصفة ما يعوق حركة السير في الشوارع».وقامت الإدار

وكالات:



أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، مسؤولين بإدارة إشغال الطريق بحي شرق إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استغاثة نُشرت بإحدى المواقع الإخبارية حول «تضرر أهالي فلمنج من انتشار المقاهي واحتلالها الأرصفة ما يعوق حركة السير في الشوارع».





وقامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيقات اللازمة، ولم يستدل الفحص على الإجراءات القانونية المحررة حيال الإشغالات المباشرة بمعرفة المختصين بإدارة إشغال الطريق بحي شرق من محاضر مخالفات وقرارات إزالة، ولذا قرر المحافظ إحالة كافة أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية (القسم الأول بالإسكندرية)؛ لاتخاذ اللازم للاختصاص.

وأكد «سلطان»، أنه سيعاقب كل مقصر في أداء مهام عمله تطبيقا للقانون وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد، فلا تهاون في حق المواطنين.