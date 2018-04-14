محافظ الإسكندرية يحدد موعد افتتاح مشروع بشائر الخير ٢

مها يونستفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية برفقة اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مشروع "بشائر الخير ٢" التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب.ويأتي ذلك للوقف على آخر المستجدات ومتابعة سير ا

مها يونس

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية برفقة اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مشروع “بشائر الخير ٢” التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب.

ويأتي ذلك للوقف على آخر المستجدات ومتابعة سير الأعمال بالمشروع تمهيدًا لافتتاحه منتصف العام الحالي، فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجولة أوضح المحافظ أن مشروع مدينة “بشائر الخير ٢”، هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، والذي شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية.

وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء ١٨ بلوك وعمارة فردية، بإجمالي ٣٧ عمارة، تشمل ١٨٧٠ وحدة سكنية، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز الوحدات السكنية التي تم الإنهاء منها وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

ولفت سلطان إلى أنه يجري حاليا تمهيد الطرق الرئيسيّة والفرعية بالمشروع ورفع كفائتها ورصفها، وربطها بالمحاور الرئيسيّة بالمحافظة ، مؤكدا أن العمل بالمدينة يسر على قدم وساق وبأقصى جهد ممكن من كافة الجهات المشاركة بالمشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد له منتصف العام الحالي.