محافظ الإسكندرية يتفقد معرض محمد شاكر وأعماله الفنية

وكالات:تفقد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، معرض الدكتور محمد شاكر وأعماله الفنية لتطوير المدينة، للاستفادة منها في تطوير الجداريات بأماكن مختلفة من الإسكندرية.وأكد المحافظ حرصه على الاستعانة بالمبدعين في تطوير الإسكندرية وإضفاء لمسات حضارية وجمالية عليها لتعود كسابق عهدها عروس البحر الأبيض المتوس

وكالات:

تفقد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، معرض الدكتور محمد شاكر وأعماله الفنية لتطوير المدينة، للاستفادة منها في تطوير الجداريات بأماكن مختلفة من الإسكندرية.

وأكد المحافظ حرصه على الاستعانة بالمبدعين في تطوير الإسكندرية وإضفاء لمسات حضارية وجمالية عليها لتعود كسابق عهدها عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن هناك العديد من الأعمال التصويرية الفنية بالمعرض تبين ما كانت عليه الإسكندرية منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بتلك الأعمال والخطط الجمالية لتطوير العديد من الجداريات والأماكن الأثرية، وكذلك تطوير مداخل المدينة وكورنيش الإسكندرية.

وقال المحافظ «نعمل على إرجاع الإسكندرية لما كانت عليه من خلال وضع تصور جديد لإضافة لمسات جمالية على الأماكن التاريخية والأثرية وكذلك السياحية بها».