محافظ الإسكندرية يتفقد محطة التنقية الشرقية استعدادًا للنوات

الصرف الصحى تعرض استعداداتها لموسم 2017 - 2018مها يونستفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية محطة التنقية الشرقية للاطمئنان على الاستعدادات القصوي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال الأمطار والنوات القادمة خلال موسم الشتاء.يأتي ذلك في إطار التأكد من مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط

الصرف الصحى تعرض استعداداتها لموسم 2017 – 2018

مها يونس

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية محطة التنقية الشرقية للاطمئنان على الاستعدادات القصوي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال الأمطار والنوات القادمة خلال موسم الشتاء.

يأتي ذلك في إطار التأكد من مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ورؤساء أحياء شرق ووسط وقيادات الشركة والعاملين بها.

وخلال الجولة، شدد المحافظ علي رئيس شركة الصرف الصحي على ضرورة مراجعة المعدات وقطع الغيار وتوافر السائقين والزي المناسب لهم من أوقية المطر والأحذية، بالإضافة إلى مراجعة خطة تمركز سيارات الطوارئ ومعدات الصرف التابعة للشركة في المناطق الحيوية والحرجة بالمحافظة والتأكد من توافر العاملين عليها بشكل مستمر.

كما أكد ضرورة وضع مولدات كهرباء إحتياطية في حالة انقطاع الكهرباء خاصة فى الأماكن الأكثر احتياجا، وذلك حتى نهاية فصل الشتاء، مؤكدا أن كل مسئول لابد أن يكون على قدر المسئولية الموكلة إليه.

يشار إلى أن محطة التنقية الشرقية والتي تعد من أكبر المحطات على مستوى الإسكندرية، تبلغ طاقتها الاستيعابية ٨٠٠ ألف متر مكعب/ يوم، وتصل طاقتها في حالات الطوارئ إلى ١,٢ مليون متر مكعب / يوم، وتستقبل ما لا يقل عن ثلث تصريفات محافظة الاسكندرية وتخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر تفقد “سلطان” سيارة السيول الجديدة التي تم توريدها للشركة والتي تصل سعة الشفط بها إلى ١٣٥ ألف كم مكعب / ساعة ، ما يعادل ١٣٥ سيارة شفط، وتستخدم هذه السيارة في المشكلات السيول الطارئة الشديدة، ولفت إلى ضرورة تطبيق سيناريو تشغيل للسيارة لاختبار سرعة عملها والمتدربين عليها.

كما تفقد سيارات الطوارئ والشفط الجاهزة للشركة ، والتي يبلغ عددها ٦٠ سيارة خاصة بالشركة بالإضافة إلي ٣٠ سيارة في الأحياء، بإجمالي عدد ٩٠ سيارة مجهزة ومنتشرة ومتمركزة علي مستوي الأحياء للتدخل الفوري والسريع لحل أي مشكلة متعلقة بتراكم الامطار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى سيارات تطهير الشنايش والمطابق، وطلمبات الشفط، مؤكدا ضرورة توفير طلمبات احتياطية متنقلة بالأحياء والشوارع الفرعية الصغيرة التي لا تسمح بدخول سيارات الشفط بها، فضلا عن توفير سيارات رفع الأوحال للمساعدة في عمليات التطهير وعدم انسداد الشنايش والمطابق مرة أخرى.

وقال المحافظ ” إننا نعمل بأقصي جهدنا لمواجهة اي ازمة خاصة لتصريف تراكمات مياه الامطار بما يتوافق مع البنية التحتية للمحافظة بالاسكندرية “، مؤكدا انه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، ووضع خطة لتمركزات وتوافر سيارات ومعدات لكل المناطق الحيوية كل منطقة منها على حدة، مؤكدا أن هناك أماكن غير مقبول فيها تجمعات مطر حيث تمثل محور مروري حيوي وكثافات سكانية مثل الأنفاق والكورنيش والشوارع الرئيسية .

على الصعيد ذاته أوضح سلطان أنه تم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الامطار خاصة بالأنفاق والمناطق المنخفضة ، لتجربة جميع المعدات علي الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، وذلك لتوليد نوع من الثبات الانفعالي لدى المسئولين لاتخاذ القرار دون الرجوع إليهم للتصرف كل فيما مجاله.



وأصدر المحافظ تعليماته لجميع رؤساء الأحياء لمراجعة تطهير الشنايش والاستمرار في ذلك، كما شدد على شركة نهضة مصر والرصد البيئي بالمحافظة بضرورة رفع كافة التراكمات وخاصة الترابية بجانب الشنايش لعدم التسبب في انسدادها، مشيدا بالنشاط المتزايد لرؤساء الاحياء والاجهزة المعاونة لهم من المحافظة.

ومن جانبها عرضت شركة الصرف الصحي إستعداداتها لمجابهة موسم الأمطار ٢٠١٧/ ٢٠١٨ ، وذلك بمراجعة خطة تمركز السيارات وعمل الصيانة اللازمة والإحلال والتجديد لـ ١٦٥ محطة رفع و٢٥ محطة معالجة وتطهير جميع الشنايش والبيارات بنطاق المحافظة، حيث تم تطهير ٣١٠٧٦ شنيشة بجميع أنحاء الثغر و٤٣٣ شنيشة بالمناطق الساخنة وذلك بالتنسيق مع الأحياء.

بالإضافة إلى التطهير أسفل الأنفاق والكباري، و انشاء المطابق والشنايش اللازمة بمشروع كوبري سيدي جابر، وإعداد ورش للإصلاح الفوري للمعدات وتجهيز ٢ بدالة بكل منطقة بإجمالي ٢١ بدالة ، و١٣٠ مولدا، وأشار رئيس الشركة إلى أنه سيتم تطبيق نموذج المحاكاة القادم بمنطقة كارفور والداون تاون أحد أهم الناطق والكثافة المرورية العالية بمدخل المدينة.