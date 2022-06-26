محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة : اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمتابعة سير المتحانات

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بعدد من مدارس الإسكندرية للإطمئنان على سير الإمتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات،وذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وخلال الجولة؛ أوضح المحافظ أن اليوم هو بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع والتي تستمر حتى الخميس 21/ 7/ 2022 ، ويتخللها إجازة عيد الأضحى من 9 / 7 إلى 12/ 7/ 2022. مشيرًا إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انتهت يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 / 6/ 2022، وشملت مواد ( التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد

والإحصاء).

وأكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.



وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

هذا وشدد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وبدورها؛ قالت نادية فتحي، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا ، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و (26947 ) للشعبة العلمية ، و (2210 ) دولي ، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني .



وأضافت أنه تم تجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان .

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية .