محافظ الإسكندرية يتفقد قرية الأحرار لبدء تطويرها

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم منطقة الأحرار “باب العبيد سابقا ” وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط .

وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير منطقة الأحرار ومنع أى امتداد عشوائى جديد بها.

جاءت زيارة المحافظ بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط .

وقال محافظ الإسكندرية إن القرية لقيت اهتماما كبيرا وتوجيها خاصا من القيادة السياسية ، ونتقدم جميعا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة بكافة المرافق، وإن هذا القرار الحكيم الرشيد يضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية . قرية الأحرار

وطالب المحافظ أهالي القرية بتحديد احتياجاتهم الممكن تنفيدها لتطوير القرية ، وضرورة التعاون لعدم تواجد أية مخالفات أخرى، قائلا “مستحيل أوعد بشئ ولا أنفذه “.

وأشار إلى أن رصف طريق القرية من أهم الأولويات التي يجب البدء بها ، ولكن لابد من التعهد على الحفاظ على خط التنظيم ليكون الرصف بالمواصفات القياسية المطلوبة ، وإلى أن تطوير المستشفى أيضا ملف هام ستتولى تنفيذه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمسئولة عن ملف الصحة بالإسكندرية بالكامل .

من جانبها أوضحت جاكلين عازر أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعا بالإسكندرية ، لتطوير بعد المناطق ، وسيتم تطوير منطقة الأحرار ضمن مشروع الهيئة، موضحة أنه سيتم دراسة كافة الاحتياجات الصحية بمستشفى القرية للبدء في تطويره.